Yerel tohumlar toprakla buluşuyor
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Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor
06.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 20:01

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor Türkiye'nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile 2016 yılında faaliyete geçirdiği...

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Türkiye'nin 81 iline yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi Tohum Merkezinde saksılara dikilen tohumlar fide olarak toprakla buluşmaya başladı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin 'Yerel tohum, ulusal güç' sloganı ile 2016 yılında faaliyete geçirdiği 'Yerel Tohum Merkezi' Türkiye'nin 81 iline ücretsiz tohum göndermişti. Tohumculuk kanunu kapsamında sınırlı sayıda ücretsiz 80 değişik türde 13 bin 815 paket yerel tohum dağıtımı yapıldı.

Türkiye'nin en kapsamlı yerel tohum merkezi konumundaki Muğla Büyükşehir Belediyesi Yerel Tohum Merkezi, bu yıl 57 değişik türde 16 bin 800 adet yerel tohumu Şubat ayı sonunda ve Mart ayı başında fideliklere dikti. İki aylık süreçte gelişen tohumlar fide olarak şimdi de toprak ile buluşmaya başladı.

Dikilen 16 bin 800 adet yerel tohum içinde değişik türde domates, patlıcan, biber, fasulye, bamya, börülce, kavun, karpuz, bamya ve salatalık gibi ürünlerden oluşuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, tohumlardan üretilen fideleri kendisine ait arazilere dikerken, burada elde edilecek ürünleri de halka ücretsiz olarak dağıtacak. Daha önce halka ücretsiz tohum dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, gereği kadar tohumluğu ayırdıktan sonra bu yıl fidanlardan elde edilecek domates, biber, patlıcan, fasulye, kavun ve karpuz gibi ürünleri halka ücretsiz olarak dağıtımı yapacak.

81 ile 3 milyon lira değerinde tohum gönderildi

Türkiye'nin 81 iline ücretsiz yerel tohum gönderen Muğla Büyükşehir Belediyesi sadece geçen dönem 81 ile 3 milyon 530 bin adet ücretsiz yerel tohum gönderdi. Ücretsiz gönderilen yerel tohumların parasal değeri ise 3 milyon lira. Geçen dönem büyük rağbet gören yerel tohumların önümüzdeki dönemde de taleplerin artarak devam etmesi bekleniyor. Tohum üretiminin her yıl artarak devam edeceği Muğla Büyükşehir Belediyesi yerel tohum merkezinde vatandaşların ellerindeki yerel tohumları merkeze teslim etmeleri istendi.

Aromatik ürenler de yetiştiriliyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Denizli Karayolu üzerindeki Yerel Tohum Merkezi aynı zamanda tıbbi aromatik ürünler merkezi. Muğla Büyükşehir kendi arazilerinde tıbbi ve aromatik bitkiler de yetiştiriyor. Sadece yetiştirmek değil, bunun zincirini de oluşturuyor. Bakımından hasadına, hasattan sonra Merkezdeki tesiste yağı çıkarılıyor. Şişelenen ürünler MELSA kanalıyla veya talep eden firmalar ile temas kurarak pazarlamasını yapılıyor.

"Ulusal güç olacaksak, kendi yiyeceğimizi üretmemiz lazım"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, "Yerel tohum ulusal güç sloganı ile çıktık yola. 2016 yılının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında tohum merkezimizi, tohum bankamızı kurduk. Çok büyük bir ilgi ile bize tohum gönderdiler. Bu tohumları üreterek 81 ile Muğla dahil olmak üzere tohumlarımızı talep eden üreticilerimize gönderiyoruz. Ayrıca Muğla merkezde kendimiz ve gönüllü çiftçiler tohumları üreterek hem kendi ihtiyaçlarını karşılıyor, geri kalan tohumları onlardan alıyoruz ve onu Türkiye'deki tüm illere gönderiyoruz. Çok sevindirici olan konu daha önceden küçük küçük tohum takas şenlikleri ile başlayan konular artık şu anda çok daha büyük bir bilincin oluşmasına ve yerel tohumun ne kadar stratejik konu olduğu, ülkenin geleceği açısından çok ama çok önemli olduğu, hibrit tohumların kesinlikle kullanılmaması gerektiği, eğer araştırma yapılacak ise kendi tohumlarımız üzerinde araştırma yapılması gerçeği ortaya çıktı. Biz şu anda ücretsiz fakat parasal değeri 3 milyon TL'ye yakın tohum talep eden vatandaşlarımıza dağıttık. Bu çok önemli. 2020'nin dağıtacağımız tohumları şu an bitti. Yeni bildirimler de çok iyi. Yerele ve yerel ırklarımıza Anadolu'nun bağrından çıkmış ve yüzyıllardır buraya adapte olan ırklarımıza dönmemiz lazım. Ulusal bir güç olmamız gerekiyorsa, kendi yiyeceğimizi üretecek bir kapasiteye kavuşmamız lazım. Çok kısa sürede çok daha yaygın hale gelecek ve bizim bankada muhafaza ettiğimiz tohumlarımız geleceğe sağlıklı bir şekilde taşınacak" dedi.

Yerel tohumlar toprakla buluşuyor

Kaynak: İHA

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