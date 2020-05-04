Yerel tohumlar takasa hazır
04.05.2020 10:28 | Son Güncelleme: 04.05.2020 10:28
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Tohum Takas Şenliği düzenleyemeyen Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretimle ilgilenen herkese ekolojik koşullarda elde edilen yerel tohumlarından dağıtıyor.
Dünyayı saran koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl Tohum Takas Şenliği düzenleyemeyen Nilüfer Belediyesi, tarımsal üretimle ilgilenen herkese ekolojik koşullarda elde edilen yerel tohumlarından dağıtıyor. İlgilenenler Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'ndan ücretsiz tohum alabiliyor.
Kaynak: Dunya.com