Yerel tohumdan üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yerel tohumdan üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Menteşe ilçesinde Mahalle Muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşarak belediyenin yerli tohumlardan ürettiği domates, biber ve patlıcan ürünlerinin dağıtımına başlandı.

Yerel tohumdan üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor
20.08.2020 15:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 16:35

Menteşe ilçesinde Mahalle Muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşarak belediyenin yerli tohumlardan ürettiği domates, biber ve patlıcan ürünlerinin dağıtımına başlandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldü

Menteşe Belediyesi Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Güney Ege Kalkınma Ajansının sağladığı hibe desteği ile Kafaca Mahallesinde 7 dönümlük araziye ekilen ve geçtiğimiz günlerde hasadı yapılan 1 ton yerli domates, 1 ton yerli patlıcan ve 150 kilo biber, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Alan el, veren eli görmedi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tamamı belediye işçileri tarafından ekilen ve üretilen ata tohumu yerli ürünlerin, mahalle muhtarlarının aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, "Türkiye'de ilk kez böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdik. Kafaca Mahallemizdeki tarlalarımızda ektiğimiz ve geçtiğimiz günlerde hasadını yaptığımız yerli ürünlerimizi, poşetleyip araçlarımıza yükledikten sonra, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak ulaştırdık. Muhtarlarımız aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tamamen doğal, ata tohumlarımızdan olan yerli 1 ton domates, 1 ton patlıcan ve 150 kilo domates dağıtıldı. Yerli ürünlerimizi dağıtırken alan el, vereni eli görmedi." dedi.

Türkiye'de örnek proje

Başkan Gümüş, pandemi sürecinde başlatılan projenin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak GEKA'nın hibe desteği ile bu projeyi hayata geçirdik. Ne mutlu ki bize tüm Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Önümüzdeki günlerde Ortaköy mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize ektiğimiz yerli domates, biber, patlıcan ve salatalık ile Düğerek ve yine Kafaca Mahallemizdeki toplam 42 dönüm arazimize ektiğimiz nohutların hasadını yapacağız. Bu ürünlerimizin de hasadını yaptıktan sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Toprağıyla uğraşan, emek veren üreticimizin yanındayız"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, coğrafya olarak çok bereketli topraklarımız olduğunu belirterek, "Topraklarımız bereketli. Bu güzel bereketli topraklarda alın teri döken, emek veren çiftçimize, üreticimize destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Amacımız üreticimizin toprağında kalması, kazanması, tarımla uğraşmasını sağlamak. Çünkü geleceğimiz üretimde, tarımda. Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tecrübe ederek anladık. Sağlıklı bir geleceğe ancak üreterek ulaşabiliriz" diye konuştu.

Menteşe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan yerli ürünlerin, bir kısmı belediyenin aşevinde yemek yapımında kullanılarak, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı 3. Sayfa
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi Spor
Tatilini Türkiye'de geçiren Juventus'lu Costa, yemek yediği mekanda garsonlara 1200 lira bahşiş verdi
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Magazin
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz 3. Sayfa
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor Ekonomi
Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalar hızla devam ediyor
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
2 polisin açığa alındığı olayda genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sigara içtiğim için maske takmadım
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
Vücudunun büyük kısmı yanan 11 yaşındaki kız çocuğu kimse yanına oturmadığı için yardım istiyor
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Vuhan'daki tepki çeken havuz partisiyle ilgili Çin'den ilk yorum: Salgınla mücadelede stratejik bir zafer
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
Xiaomi ve Oppo'dan sonra bir Çinli telefon üreticisi daha Türkiye'ye geliyor
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Özgecan ve Münevver gibi olmak istemiyor! Saplantılı aşığın 7 yıldır yaşattıkları sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Fransa Kralı 16'ncı Louis'in kardeşine ait 4 sandalye 1 milyon pounda satıldı
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
Konut fiyatlarının en çok değerlendiği iller Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep oldu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
İzmir'de vücudundan cam kesileri olan kadın ölü bulundu
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
İstanbul Boğazı'na çamur aktı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Adı Cumhurbaşkanı adaylığı için geçen Abdullah Gül bıyıklarını kesti! İşte yeni imajı
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası politika faizini sabit tuttu
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Son dakika: Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını artırdı: Piyasadan 17 milyar TL ve 8,5 milyar dolar çekilecek
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Nihat Doğan İrem Derici Sertab Erener
Spor Ali Koç Can Bartu Jose Sosa Gökhan Gönül Mustafa Cengiz
Daha Fazla Siirt Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Yerel tohumdan üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 16:57:14. #1.14#
title