Yerel tohumdan üretilen ürünler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor Menteşe ilçesinde Mahalle Muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşarak belediyenin yerli tohumlardan ürettiği domates, biber ve patlıcan ürünlerinin dağıtımına başlandı.

Menteşe ilçesinde Mahalle Muhtarlarının belirlediği ihtiyaç sahibi vatandaşlara belediye ekipleri tarafından kapı kapı dolaşarak belediyenin yerli tohumlardan ürettiği domates, biber ve patlıcan ürünlerinin dağıtımına başlandı.

İhtiyaç sahibi vatandaşların yüzü güldü

Menteşe Belediyesi Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen proje ile ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürdü. Güney Ege Kalkınma Ajansının sağladığı hibe desteği ile Kafaca Mahallesinde 7 dönümlük araziye ekilen ve geçtiğimiz günlerde hasadı yapılan 1 ton yerli domates, 1 ton yerli patlıcan ve 150 kilo biber, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Alan el, veren eli görmedi

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş tamamı belediye işçileri tarafından ekilen ve üretilen ata tohumu yerli ürünlerin, mahalle muhtarlarının aracılığıyla vatandaşlara ulaştırıldığını belirterek, "Türkiye'de ilk kez böylesine güzel bir projeyi hayata geçirdik. Kafaca Mahallemizdeki tarlalarımızda ektiğimiz ve geçtiğimiz günlerde hasadını yaptığımız yerli ürünlerimizi, poşetleyip araçlarımıza yükledikten sonra, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kapı kapı dolaşarak ulaştırdık. Muhtarlarımız aracılığıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza tamamen doğal, ata tohumlarımızdan olan yerli 1 ton domates, 1 ton patlıcan ve 150 kilo domates dağıtıldı. Yerli ürünlerimizi dağıtırken alan el, vereni eli görmedi." dedi.

Türkiye'de örnek proje

Başkan Gümüş, pandemi sürecinde başlatılan projenin Türkiye'ye örnek olduğunu belirterek, "Menteşe Belediyesi olarak GEKA'nın hibe desteği ile bu projeyi hayata geçirdik. Ne mutlu ki bize tüm Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Önümüzdeki günlerde Ortaköy mahallemizdeki 10 dönümlük arazimize ektiğimiz yerli domates, biber, patlıcan ve salatalık ile Düğerek ve yine Kafaca Mahallemizdeki toplam 42 dönüm arazimize ektiğimiz nohutların hasadını yapacağız. Bu ürünlerimizin de hasadını yaptıktan sonra, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz" dedi.

"Toprağıyla uğraşan, emek veren üreticimizin yanındayız"

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, coğrafya olarak çok bereketli topraklarımız olduğunu belirterek, "Topraklarımız bereketli. Bu güzel bereketli topraklarda alın teri döken, emek veren çiftçimize, üreticimize destek olmaya her zaman devam edeceğiz. Amacımız üreticimizin toprağında kalması, kazanması, tarımla uğraşmasını sağlamak. Çünkü geleceğimiz üretimde, tarımda. Pandemi sürecinde tarımın, üretimin ne kadar önemli olduğunu hep birlikte tecrübe ederek anladık. Sağlıklı bir geleceğe ancak üreterek ulaşabiliriz" diye konuştu.

Menteşe Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılan yerli ürünlerin, bir kısmı belediyenin aşevinde yemek yapımında kullanılarak, yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA