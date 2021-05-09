Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
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Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama

Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda üretilen ürün veya tohumlar için kimyasal ilaçlar yerine doğal bitki koruma yöntemi uygulanıyor.

Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda üretilen ürün veya tohumlar için kimyasal ilaçlar yerine doğal bitki koruma yöntemi uygulanıyor.

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli yerlerinden getirilen tohumlar Nilüfer Belediyesi Kent Bostanları'nda doğal ortamda yetiştiriliyor. Yerel tohumculuğun artması ve farklı türlerin denendiği bostanda hey şeyin doğal olmasına özen gösteriliyor. Nilüfer Kent Bostanları Sorumlusu Selin Gürsan, "70 parselde yaptığımız üretimde herhangi bir kimyasal ilaçlama yöntemi uygulamıyoruz. Bunların yerine doğal bitki koruma yöntemi olan ısırgan ve sütleğen gibi bitkileri değerlendirmeye çalışıyoruz. Yine bizim burada çıkan ısırgan ve sütleğenleri suda bekletip sonrasında domates ve bibere ilaç olarak kullanmayı planlıyoruz. Böceklerin gelmesini bu doğal yöntemle önleniyor. Bu bitkiler şu an daha yeni yeni çıkıyor. Tohuma doğru geldiğinde tekrar toplanacaklar. Bu uygulama köylerde var. Köylüler de domateste çok fayda gördüklerini anlatmışlardı. Doğal bir bitki koruma yöntemi aslında" dedi.

Kendisinin de internetten araştırıp, okuldaki notlardan bakıp öğrendiği yöntemler olduğunu ifade eden Gürsan, "Şimdi de bostanlarda uygulamak istiyoruz. Ayrıca sütleğenin içinden çıkan o beyaz sıvı yine doğal bitki korumada kullanılan bir yöntemdir" şeklinde konuştu. - BURSA

Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama
Yerel tohum ve ürünlere doğal ilaçlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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