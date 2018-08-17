Yerel Tohum Merkezi Açıldı

Türkiye'nin en geniş kapsamlı 'Yerel Tohum Merkezi' Muğla'da açıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2016 yılında Sosyo-Kültürel alanda geçici binada hizmet veren merkez Muğla-Denizli karayolu Bağlarbaşı mevkisinde 4 bin 700 m2'lik alanda 'Tıbbi-Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi' olarak hizmet verecek.

Merkezin açılışına CHP Muğla Milletvekilleri, Yerel Tohum Dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. 4 bin m2'lik alana ilk etapta 31 değişik türde yerel ürün ve 36 değişik türde de tıbbi ve aromatik bitki dikildi. Dikilen yerel tohumlar arasında domates, yayla kavunu, börülce, biber, bamya, fasulye gibi sebzeler yer aldı. Üretilen sebzelerden tohum elde edilirken, merkezde ayrıca merkeze getirilen tohumlar için 'Teste Laboratuarı', Muğla'ya özgü yerel tohumların ve endemik bitkilerin yüzyıllarca aklanabileceği Embriyo dondurma ve doku kültürü laboratuarı ile tıbbi ve aromatik bitkiler laboratuarı bulunuyor. Merkezde ayrıca profesyonel ölçekte uçucu yağ eldesi için bir damıtma tesisi de yer alıyor.

"Merkez ülkemiz ve Muğla için stratejik öneme sahip"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hacı Koç, Büyükşehir Belediyesi olarak toprak ve tarım alanında önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Koç, "Bu projemizin Muğla ve ülkemiz açısından stratejik öneme sahip olduğunu söylemek istiyorum. Projemiz iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm 4 bin m2'lik tarla bölümü. Burada çeşitli yerel tohumlardan üretilen fideler ile tıbbi aromatik bitkilerin ekim alanları ve peyzaj alanları yer almaktadır. Bu alanda 300 adet yerel tohum pasajımız 36 çeşit de tıbbi aromatik bitki pasajımız bulunmaktadır. İkinci bölümde ise tıbbi aromatik laboratuarı, tohum test laboratuarı, distilasyon ünitesi, Embriyo dondurma (Kriyoprezervasyon) ve doku kültürü laboratuarı gibi fiziki yapılanmamalar yer almaktadır. Bizim amacımız, yerel tohumların en büyük problemi olan gen bozulmasının önüne geçmeyi ve geçmişten günümüze ulaşmış bu mirası gelecek nesillere taşımayı sağlamaktır" dedi.

531 çeşit yerel tohum toplandı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, bugüne kadar yerel tohum merkezinde 531 çeşit yerel tohum toplandığını belirterek, "Bunların hepsi teker teker üretimleri yapılacak, incelemeleri yapılacak ve daha sonra saklanması gerekenler ve üretilmesi gerekenler, üretildikten sonra da yani yerel tohum olduğu tescil edildikten sonra da gönüllü üreticiler ile ekiplerimizin kontrolünde düzgün, etraftan etkilenme olmadan onların üretilmesi sağlanacak ve yaygınlaştırılacak. Türkiye adeta kendi topuğuna sıkmış gibi tamamen yüzde 75'ten çok daha fazla dışa bağımlı tohum temin etme yöntemi var. 2006'da çıkarılan bir kanun ile yerel tohumlar devlet desteklemesinden çıkarılmıştır" dedi.

"Kendi tohumumuza sahip çıkıyoruz"

Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, bu merkez ile Muğla'nın mendi yerel tohumuna sahip çıktığın belirterek, "Ben gelecek ile ilgili çok fazla Muğla özelinde endişeli değilim. Biz kendi tohumumuzu sahipleniyoruz. Bunu üreteceğiz ve yaygın üretim haline getirebileceğiz. Adam diksen adam çıkar topraklardan denilir. Onun için tarım ile Büyükşehir olarak geldiğimizden beri elimizden geldiği kadar ilgilenmeye ve onun ile ilgili geleceğe taşınabilecek katkılar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

Tesisin açılışı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekilleri tarafından hizmet açıldı. - MUĞLA