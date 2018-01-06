Yerel Televizyon Kanallarına İndirim
Yerel kanalların azalan reklam gelirleri nedeniyle yayın maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan, "Uydu yayın başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık" dedi.
Yerel kanalların azalan reklam gelirleri nedeniyle yayın maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan, "Uydu yayın başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık" dedi.
Kaynak: Dunya.com