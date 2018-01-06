Yerel Televizyon Kanallarına İndirim

Yerel kanalların azalan reklam gelirleri nedeniyle yayın maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan, "Uydu yayın başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık" dedi.

Yerel Televizyon Kanallarına İndirim

Yerel kanalların azalan reklam gelirleri nedeniyle yayın maliyetlerini karşılamakta zorlandıklarını söyleyen Ulaştırma Bakanı Arslan, "Uydu yayın başına maliyetleri 2 Mbps kullananlar için yaklaşık yüzde 40, 3 Mbps kullananlar için ise yaklaşık yüzde 60 indiren tarifeleri hazırladık" dedi.

Kaynak: Dunya.com

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