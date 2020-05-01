Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
01.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:16

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısıBURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yerel şiveyle hazırlattığı bilboardlarla halka 'evde kal' çağrısı yaptı.

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yerel şiveyle hazırlattığı bilboardlarla halka 'evde kal' çağrısı yaptı. Burdur Belediye Başknaı Ali Orkun Ercengiz, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların mecbur olmadıkça evden çıkmamaları için hazırlattığı bilboardlarda yerel şiveyi kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bilboardlar yüzlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.

Burdur halkının kurallara uyduğunu söyleyen Ercengiz, "Son rakamlara bakıldığında hastalığın, salgının gerilediği yönünde de olumlu gelişmeler olduğunu sevinerek takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmamak lazım. Tabi evde sıkıldık. Biraz da evde kalmanın verdiği sıkıntıyla, stresle bizleri güldürecek küçük latifelere de ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Burdur'un yerlisi olarak Burdurlumuzun anladığı bu şiveyle bir şeyler yazmak istedim" dedi.

Bilboardlarda yer alan 'Vara yoğa gezip durmayalım. Evimizde oturalım gali' sözlerini rahmetli anneanesinin söylediğini aktaran Başkan Ercengiz, "Lüzumsuz yere sokakta dolaşmamamız gerektiğini, başımıza bir iş gelmemesi için anlamsız işler yapmamamız gerektiğni söylerdi. İnşallah hep beraber gezeceğimiz günler yakın. Bunun için de 'Gadın Burdur'umuza seslendik. Dedik ki 'Vara yoğa gezip durmayalım. Evimizde oturalım gali. Yine beraber oturacağımız günleee gelecek şimdilik evinizde oturagon' dedim. Çünkü bizim şivemiz sıcak. Burdur halkının birbirini çok iyi anladığı bir şive. Bu yüzden böyle bir seslenmeyi uygun buldum" diye konuştu.

Özellikle şehir dışında yaşayan Burdurlulardan olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Başkan Ercengiz, "Çok da güzel tepkiler aldık. Özellikle Burdur dışında yaşayan Burdurlularımızın çok güzel paylaşımları, çok güzel geri dönüşleri oldu. Hatta ilaveleri oldu. Söylemimizin altına çok güzel Burdur şivesiyle yazılmış uyarılar, teklifler ve talepler geldi. Ben çok teşekkür ediyorum Burdur halkına önemsediği, ciddiye aldığı için ve bu kurallara uymaya devam ettiği için" ifadelerini kullandı.

'VARA YOĞA GEZİP DURMAYALIM'

Bilboardlarda yer alan ifadeler ise şöyle:

"Gadın Burdur'um

Vara yoğa gezip durmayalım

Bi evimizde oturalım gali

Yine beraber oturceğimiz günleee gelcek

Şimdilik evinizde oturagon

Gadın Burdur'um

Gerekli, gereksiz gezip durmayalım

Bi evimizde oturalım artık

Yine beraber oturacağımız günler gelecek

Şimdilik evinizde oturun."

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize Haberler
Geçtiğimiz hafta 9 yaşındaki oğlu vefat eden Harun Tan'dan duygulandıran paylaşım: Gömdük ne varsa içimize
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı Haberler
Koronavirüs tedbirlerine uyan Gümüşhane ve Bartın'da günlerdir yeni vakaya rastlanmadı
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor Haberler
İlçede her eve Ramazan kolisi dağıtan belediye başkanı, şimdi de tüm hanelere patates ve soğan yardımı yapıyor
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten 'Adada namaz kılınıyor mu?' sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı Haberler
Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ten "Adada namaz kılınıyor mu?" sorusuna cevap: Namaz kılan, dua eden vardı
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu Haberler
Habertürk'te Ebru Baki ve konuğunun sohbeti sosyal medyanın gündemine oturdu
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi Haberler
Koronavirüs bulaştırmada şüpheli konumda olan rakun köpeği, Türkiye'de ilk kez görüntülendi
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
Görüntü Türkiye'den! Vaşak, restoran bahçesinde yakaladığı kediyi böyle götürdü
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
BM korona faturasını onlara kesti: Karbon salınımı yapanlara para ödetme zamanı geldi
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Mehmet Topuz'dan yıllar sonra gelen çarpıcı itiraf: Bruno Alves'i tekme tokat dövdüm, Fenerbahçe'den kovuldum
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 378 liradan işlem görüyor
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
Galatasaray'ın ardından Erdoğan Yeşilyurt için Trabzonspor ve Beşiktaş da devreye girdi
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
İki gün önce alınan motosikleti kamyonet ezdi
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Gül üreticisine koronavirüs darbesi: Çiçekler seralarda çürüyor
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Ankara'da 5 sivilin öldüğü bombalı saldırının faili terörist, Diyarbakır'da yakalandı
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Atiba Hutchinson, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Türk astrofotoğrafçı, ender bir an olan Uluslararası Uzay İstasyonu'nun Güneş'ini görüntülemeyi başardı
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Antalya'da bir genç, annesine küfür eden üvey babasını kasığından vurdu
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Fransız bilim insanları uyardı: Halk tedbirlere uymazsa ölü sayısı 200 bin olabilir
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap korkuttu: Salgın 24 ay daha sürebilir, tedbirlere devam edilmeli
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkanlar, yeni suçlara karşı özel olarak takip ediliyor
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Mercedes hatta Ferrari sahibi olanlar bile 1000 liralık yardım için Bakanlığa başvuru yaptı
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
Aydın'da 1 yaşındaki bebeği uykusunda akrep soktu
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
72 yaşındaki usta, her gün cami alemi yaparak genç kalıyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
Erken seçim iddialarına AK Parti'den yanıt: Gündemimiz korona, muhalefet istikrarı gölgelemek istiyor
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü: Koronavirüs insan yapımı değil
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen: Lig maçları 1 yıllığına play off sistemiyle oynansın
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Fenerbahçe ve Beşiktaş, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için geçmiş olsun mesajı paylaştı
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Marouane Fellaini zor günler geçiren eski kulübü Standart Liege'e 3 milyon euro borç verdi
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
Kars'ta operasyonda öldürülen PKK'lı 7 teröristten 4'ünün gri listede yer aldığı ortaya çıktı
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
81 yaşındaki aşiret ağası koronavirüsü sadece 5 günde yendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Ozan Güven Ajda Pekkan Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Malcolm Thomas Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Bursa Ankara 1 Mayıs Futbolcu
Şu an buradasınız: Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.5.2020 14:46:19. #1.14#
title