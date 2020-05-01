Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
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Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı

Yerel şiveyle 'evde kal' çağrısı
01.05.2020 11:57 | Son Güncelleme: 01.05.2020 11:57

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yerel şiveyle hazırlattığı bilboardlarla halka 'evde kal' çağrısı yaptı.

BURDUR Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yerel şiveyle hazırlattığı bilboardlarla halka 'evde kal' çağrısı yaptı.

Burdur Belediye Başknı Ali Orkun Ercengiz, koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşların mecbur olmadıkça evden çıkmamaları için hazırlattığı bilboardlarda, yerel şiveyi kullandı. Sosyal medyada paylaşılan bilboardlar, yüzlerce beğeni aldı ve paylaşıldı.

Burdur halkının kurallara uyduğunu söyleyen Ercengiz, "Son rakamlara bakıldığında hastalığın, salgının gerilediği yönünde de olumlu gelişmeler olduğunu sevinerek takip ediyoruz. Ama rehavete kapılmamak lazım. Tabi evde sıkıldık. Biraz da evde kalmanın verdiği sıkıntıyla, stresle bizleri güldürecek küçük latifelere de ihtiyacımız olduğunu düşündüm. Burdur'un yerlisi olarak Burdurlumuzun anladığı bu şiveyle bir şeyler yazmak istedim" dedi.Bilboardlarda yer alan 'Vara yoğa gezip durmayalım. Evimizde oturalım gali' sözlerini rahmetli anneannesinin söylediğini aktaran Başkan Ercengiz, "Lüzumsuz yere sokakta dolaşmamamız gerektiğini, başımıza bir iş gelmemesi için anlamsız işler yapmamamız gerektiğini söylerdi. İnşallah hep beraber gezeceğimiz günler yakın. Bunun için de 'Gadın Burdur'umuza seslendik. Dedik ki 'Vara yoğa gezip durmayalım. Evimizde oturalım gali. Yine beraber oturacağımız günleee gelcek şimdilik evinizde oturagon' dedim. Çünkü bizim şivemiz sıcak. Burdur halkının birbirini çok iyi anladığı bir şive. Bu yüzden böyle bir seslenmeyi uygun buldum" diye konuştu.

Özellikle şehir dışında yaşayan Burdurlulardan olumlu tepkiler aldıklarını söyleyen Başkan Ercengiz, "Çok da güzel tepkiler aldık. Özellikle Burdur dışında yaşayan Burdurlularımızın çok güzel paylaşımları, çok güzel geri dönüşleri oldu. Hatta ilaveleri oldu. Söylemimizin altına çok güzel Burdur şivesiyle yazılmış uyarılar, teklifler ve talepler geldi. Ben çok teşekkür ediyorum Burdur halkına önemsediği, ciddiye aldığı için ve bu kurallara uymaya devam ettiği için" ifadelerini kullandı.

'VARA YOĞA GEZİP DURMAYALIM'

Bilboardlarda yer alan ifadeler ise şöyle:

"Gadın Burdur'um

Vara yoğa gezip durmayalım

Bi evimizde oturalım gali

Yine beraber oturceğimiz günleee gelcek

Şimdilik evinizde oturagon

Gadın Burdur'um

Gerekli, gereksiz gezip durmayalım

Bi evimizde oturalım artık

Yine beraber oturacağımız günler gelecek

Şimdilik evinizde oturun."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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