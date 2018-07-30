Yerel Seçimlere Hazırlanmaya Başladık"

AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe, bütün konsantrasyonları ve güçleriyle yerel seçimlere hazırlanmaya başladıklarını bildirdi.

Akmeşe, AK Parti Edirne İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda, CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan'ın beyin kanaması geçirdiğini öğrendiğini belirterek, "Acil şifalar diliyorum. Ailesine de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İnşallah bir an önce sağlığına kavuşur Erdin Bircan bey, tekrar aramızda görmekten çok mutlu oluruz." dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri ve AK Parti Genel Merkezi'nde alınan kararla tekrar il başkanlığına atandığını hatırlatan Akmeşe, "Biz de bu süreçte inşallah Edirne için Edirneliler için en iyisini ve en güzelini yapmaya gayret edeceğiz." diye konuştu.

Akmeşe, Edirne'de 24 Haziran'da yapılan seçimlerde ana kademeden mahalle teşkilatlarına kadar AK Parti olarak iyi bir çalışma gerçekleştirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle teşkilat mensuplarına teşekkür ediyorum, kutluyorum. Bize teveccüh gösteren Edirnelilere de teşekkürlerimi sunuyorum. Her geçen gün Edirnelilerin AK Parti'ye bakış açısı ve güveni artıyor, biz bunun farkındayız çünkü benim için de milletvekili süreci çok önemli bir tecrübe oldu. Edirne'de gitmediğim köy kalmadı, girmediğimiz mahalle kalmadı. Bütün vatandaşlarla da bir arada olma şansım oldu. Yoğun bir tempoyla oldu ama hemen hemen her kesimle buluştum ben. Geçen hafta da 13 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri, merkez karardan çıkan kararla 14 Temmuz'da bizi bu göreve yeniden layık gördüler. Onurla ve gururla yaptığım görevdir bu. İnşallah bundan sonra da aynı onur ve gururla Edirnelilere layık olarak bu görevi yapacağım. Bizde görevler istenmez verilir, bizde inşallah bu görevi layık şekilde çalışmalarımızı yapacağız."

Akmeşe, seçim sürecinde il başkanlığı görevini yapan Nesim İba'ya ve teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Gelecek yıl mart ayında yerel seçimlerin yapılacağına işaret den Akmeşe, "Bütün konsantremiz ve bütün gücümüzle yerel seçimlere hazırlanmaya başladık. Bizde biliyorsunuz hep söyleriz, bir seçim biter hemen ertesi gün diğer seçim için çalışmalara başlanır. Gerçekten Edirne'de güçlü bir teşkilat yapımız var." diye konuştu.

Akmeşe, Edirne'de belediyenin yaptığı hizmetlerin ortada olduğunu ve yapacakları çalışmalarla belediye başkanlığını kazanacaklarını dile getirerek, şunları söyledi:

"Sakın dünkü yağmurdan sonra Sayın Belediye Başkanı'nı eleştirdi anlamayın. Biz belediyeyi sadece Recep Gürkan belediye başkanı olduğundan beri değil, CHP zihniyetinin Edirne'yi yönettiğinden itibaren hep zaten başarısızlığını söylüyoruz ve Edirneliler de bunu görüyorlar. Tamam dün metrekareye düşen çok önemli bir yağmurdu. Bir afata yakın bir durum oldu. Sadece Recep Bey'e sormuyorum, Hamdi Bey'e de soruyoruz, altyapı için CHP'nin yönettiği dönemlerde ne yaptın Edirne'ye?"