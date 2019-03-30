Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti, Baskil ilçesinde miting düzenledi.

AK Parti Baskil Seçim Koordinasyon Merkezinin önünde yapılan mitinge, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Sermin Balık ve Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, AK Parti İlçe Başkanı Hüsni Kalkan ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Ağar, mitingde yaptığı konuşmada, ak kadronun 10 yıldır Baskil'e hizmet ettiğini belirterek, "Bu dönem de sizlerin desteğiyle tekrar başkanımız olacak. Elazığ'ın dört vekili ile sizlere daima destek vereceğiz. Baskil'e yatırımların önünü açacağız." dedi.

Gürgöze de AK Parti Baskil Belediye Başkan adayı İhsan Akmurat'a destek için toplandıklarını anlatarak, "Baskil ilçemiz kazanacak. Adayımız Akmurat daha önce olduğu gibi inşallah seçimde daha güçlü oy alacak ve sizlerin hizmetinde olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA