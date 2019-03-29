Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, "AK Parti hiçbir zaman din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadı. Herkese eşit mesafede hizmetler yapıyor ve yeniliklere imza atıyor." dedi.

Kılıç, beraberindeki üyelerle Deyrulzaferan Manastırı'nı ziyaret etti.

Burada Mardin-Diyarbakır Metropoliti Saliba Özmen ile görüşen Kılıç, Mardin'de farklı etnik yapıların bir arada kardeşçe yüzyıllardır yaşadığına dikkat çekti.

AK Parti olarak memleketin dertleriyle dertlenerek yola koyulduklarını dile getiren Kılıç, şöyle dedi:

"Burada bir hizmeti yerine getirirken ya da idare noktasında üstümüze düşen vazifeyi yaparken karşımızdakinin hal ve hareketine, yaşantı biçimine, maddi durumuna, etnik durumuna veya inancına bakmadan herkese insani noktada ve eşit mesafede hizmet götürmek için çabalıyoruz. AK Parti hiçbir zaman din, dil, ırk ve mezhep ayırımı yapmadı. Herkese eşit mesafede hizmetler yapıyor ve yeniliklere imza atıyor. Zaten oluşumlarımızın tamamında da buna yer vermeye çalıştık. Bizler hizmet yürüttüğümüz bu mercilerde eğer toplumun çeşitli katmanlarından kişilerle tolere etmezsek birlik ve kardeşlik unsurunun bir mahiyeti kalmaz. Dolayısıyla amacımız herkesin fikirlerini açıkça söyleyebilmesi, hizmetlerden faydalanması ve tüm oluşumların bir arada yaşayabileceği bir geleceği inşa etmektir."

Metropolit Saliba Özmen de AK Parti'nin ülkeye ve Mardin'e çok hizmetlerde bulunduğunu belirterek, ziyaretten duyduğu memnunyeti dile getirdi.

Kaynak: AA