Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, yerel seçim çalışmaları kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Demircan, partisinin Havza Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek, partililerle sohbet etti.

Daha sonra esnaf ziyaretinde bulunan, mahallelere giden Demircan, Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi.

Demircan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin yerel bir seçim gibi görünse de geneli ilgilendirdiğini söyledi.

Birilerinin seçim sonuçlarını merakla beklediğini, iktidarın zayıflamasını, Türkiye'nin istikrarının bozulmasını istediğini anlatan Demircan, "Bunu Washington bekliyor, İsrail bekliyor. Ülkemizi bölmek isteyenler bekliyor. Bu millet onlara bu sefer de fırsat vermeyecektir. Buna inancımız tam." dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir da Havza için projelerinin hazır olduğunu dile getirerek, "İnşallah kısa bir süre sonra sizlerin teveccühüyle Belediye Başkanı olarak ilçemize hizmet etmek için göreve başladığımızda önceliğimiz kırsal mahallelerimizin altyapı sorunları olacak. 17 yıllık siyasi tecrübemle sizlerin sorunlarını en az sizler kadar bilen bir kardeşiniz olarak sizlere hizmet için çalışacağım. Havza 15 yılda önemli hizmetler aldı. Son 5 yılda bu hizmetlerden kırsal mahallelerimiz de yararlanmaya başladı. Kırsalda yaşam kalitesini artırmak ve kalkındıracak çalışmalara ağırlık verilecek." diye konuştu.

Ziyaretlere AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ile belediye meclis üye adayları katıldı.

Kaynak: AA