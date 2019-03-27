Yerel Seçimlere Doğru

Sivas'ın Gürün ilçesinde AK Parti Belediye Başkan adayı Feyzullah Arslan, kendi yazdığı kitapları hemşehrilerine hediye ederek, seçim çalışması yürütüyor.

Tiyatro, konser ve sportif etkinliklerin yanı sıra her gün yaklaşık 3 saat kapı kapı gezip vatandaşlara kendi yazdığı "Polisin Hatıra Defteri", "Gül Güldür Düşündür", "Yarınlara Geç Kalmadan", "Asayiş Berkemal", "Danca Manca ve Bence" kitaplarını dağıtan Arslan, ilçe halkının ilgisiyle karşılaşıyor.

Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemlerde yazdığı kitapları yanına alan ve ilçe merkezindeki mahallelerde seçmeni ziyaret eden Arslan, kitaplarını imzalayıp dağıtarak seçmenine sesleniyor.

Feyzullah Arslan, AA muhabirine, belediye başkanlığına aday olduğunu ve kazanmak için diğer adaylardan farklı olarak yazdığı kitapları hediye ederek çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Geleceğin teminatı yeni neslin, seçim algısını değiştirmek ve daha duyarlı bir birey olarak yetişmelerine yardımcı olmak adına böyle bir kampanya yürüttüklerini aktaran Arslan, "Eserlerimi hiçbir zaman para karşılığı satmadım. Toplum ve insanlık yararına kullanılmasını istedim. Seçim kampanyamı kitaplarımla yürütmemin sebebi ise beni yansıtıyor. Hayatım ve geleceğe dair görüşlerimi oradan hemşehrilerim okuyabilir, beni yakinen tanıyabilirler. Uzun yıllardır kitap yazıyorum. Aynı zamanda Devlet Tiyatroları Müdürlüğüne de yazdığım çeşitli eserler sergileniyor. Bunların vatandaşın görerek daha doğru karar vermesini istiyoruz." dedi.

Şimdiye kadar binlerce kitap dağıttığını aktaran Arslan, seçildiği takdirde Gürün'ü marka yaparak uzun yıllar birlik ve beraberlik içinde güzel hizmetler kazandırmak istediğini dile getirdi.

Kaynak: AA