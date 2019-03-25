Yerel Seçimlere Doğru

CHP, Hanönü ilçesinde halk toplantısı düzenledi.

CHP Hanönü Belediye Başkan Adayı Yılmaz Karakoç, Hanönü Belediye Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada Hanönü'de şeffaf belediyeciliği hayata geçireceklerini söyledi.

İlçede faaliyet gösteren bakır madenini hatırlatan Karakoç, "Hanönü, Küre ilçesi gibi altı bakır üstünde yaşayan insanların yoksul olacağı bir ilçe olmayacak. Hak, hukuk ve adaletle birlikte yöneteceğiz. Doğal gaz hayal olmayacak." dedi.

İlçeye gelen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ve CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, Karakoç için vatandaşlardan destek istedi.

Kaynak: AA