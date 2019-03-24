Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir, Havza'da proje tanıtım toplantısı gerçekleştirdi.

Demir, AK Parti Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti ardından esnafla bir araya geldi, vatandaşlarla sohbet etti.

Daha sonra Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen proje tanıtım toplantısına katılan Demir, ilçede önemli projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.

Demir, 31 Mart sonrası görevi devir alması durumunda gece gündüz demeden çalışacağını ifade ederek, "Bana Büyükşehir Belediye Başkanlığı onurunu verirseniz, sizlerin hakkına, hukukuna sahip çıkacağıma, hakkaniyetten, adaletten asla ayrılmayacağıma, samimi ve dürüst olacağıma söz veriyorum. Sabah namazının ardından işe koyulacağım. Beş yıl gece demeden gündüz demeden sizler için, bu güzel memleket için, Samsunumuz için çalışacağım. Projelerimizi açıkladık, nasıl bir Samsun planladığımızı herkes gördü." dedi.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz de ilçeye 15 yılda bir çok hizmet yaptıklarını işaret ederek, "31 Mart'ta hizmetlerin devamı için hem Havza'da hem de büyükşehirde Cumhur İttifakına destek vereceğiz. Ben Havza'ya güveniyorum. Yine Havza rekor bir oy oranı ile gerekli desteği verecektir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir ise Havza için çeşitli projeleri olduğunu ifade ederek, "Bizim derdimiz, bizim gayemiz Havza. İşsizlik, göç ve kırsal mahallelerinin tüm altyapı sorunları çözülmüş, sosyal belediyeciliğin güzel örnekleri uygulamaya sokmak için yola çıktık ve bunu hep birlikte yapacağız. Sizlerin desteği ile bu başaracağız." diye konuştu.

Havza AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan da seçimin son gününe kadar sahada olacakları ve çalışacaklarını belirtti.

MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ise ittifak ruhu içinde çalışmalara destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Kaynak: AA