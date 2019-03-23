Yerel Seçimlere Doğru

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Bağımsız Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Erhan Usta, miting yaptı.

Usta, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara seslenerek dürüst belediyecilik yapacaklarını söyledi.

Samsun'un hakkını Meclis'te savunduğunu ifade eden Usta, şöyle devam etti:

"Samsun'un hakkını Meclis'te savundum. Tarımda, fındıkta, köy yollarından, medikal sanayiye kadar Samsun'un sesi oldum. Hatta tek sesi oldum. Uyuşturucu problemini Meclis'te gündeme getirdim. Siz istediğiniz için aday oldum. Nefis için değil nefes için buradayız. Benim amacım bütün kesimlerin, bütün siyasi görüşlerini kucaklamak. 'Büyük Samsun' hedefinde birleştirmek. Sadece bir partinin değil tüm Samsun'un başkanı olacağım."

Fizik tedavi, rehabilitasyon, alkol ve uyuşturucu bağımlılığı rehabilitasyon merkezi oluşturacaklarını aktaran Usta, Vezirköprü, Havza ve Ladik bölgesindeki termal potansiyel ve doğal güzellikleri değerlendirilerek yaşlılar için sağlık kampı kuracaklarını ifade etti.

Dürüst belediyecilik yapacaklarını dile getiren Usta, şunları kaydetti:

"'Bağımsız aday iş yapamaz, kaynak bulamaz. Meclise karar aldıramaz, başka partiye geçer' diyorlar. Kardeşlerim bunlar boş laflar, bunlara itibar etmeyin. Bunlar vizyonsuz insanların sözleri. Yerel yönetimlerin belediyelere aktaracağı kaynağın nasıl aktaracağı bellidir. Kaynak belediyenin yüz ölçümüne ve nüfusuna göre belirlenir. Bu kaynak keyfe göre belirlenmez. Samsun'da başlatacağımız kalkınma hamlesi ile belediyenin öz gelirlerini artıracağız. Dürüst belediyecilik yapacağız."

Kaynak: AA