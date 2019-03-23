Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mehmet Zeybek, Sahipata Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelerek projelerini anlattı.

Kapalı semt pazarındaki programa, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Merkez İlçe Başkanı Bülent Eser, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethme Karahan, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Projelerini vatandaşlara anlatan Zeybek, yaptığı konuşmada, "Belediyeyi yönetirken o partili bu partili diye hiçbir zaman ayrım yapmayacağım. Herkese aynı mesafede yaklaşacağım. Belediyeyi meclis üyeleri arkadaşlarımızla adil bir şekilde yöneteceğiz. Ekip arkadaşlarımızı seçerken ince eleyip, sık dokuduk. Afyonkarahisar'da sevilen sayılan işinde düzgün olan arkadaşlarımızla kısmet olursa bu kenti 5 yıl boyunca bu arkadaşlarımla beraber yöneteceğiz." diye konuştu.

Afyonkarahisar'a yapılacak projelerin hiçbirinin hayal olmadığını belirten Zeybek, yapılamayacak hiç bir şeyin sözünü vermediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA