Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Altınekin'de seçim çalışmalarına katıldı.

İlçeyi ziyaretlerinde İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Usta, Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil mezara kadar bir ittifak olduklarını söyledi.

Çok önemli bir seçimin arefesinde bulunduklarını ifade eden Usta, "Verilecek her oy ülkenin bekasını etkileyecek güçte. Asıl derdimizin, bu bayrak, bu ezan ve bu vatan olduğunu unutmamamız gerekiyor. Verdiğiniz her oyla kime destek olduğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor." dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da, seçime az bir süre kaldığını ve son düzlüğe gelindiğini belirtti.

Konya'nın tüm ilçe ve mahallelerinde sevgi ve muhabbetle karşılandıklarını dile getiren Altay şöyle devam etti:

"Yeni Büyükşehir Yasası'nın uygulanmaya başladığı son beş yıllık süreçte Altınekin'e 75 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. AK Parti belediyeciliği hizmet belediyeciliğidir. Her geldiğimizde yeni projeler ürettik. Bu seçimde çok daha güçlüyüz."

Usta ve Altay'a ziyaretlerinde, Altınekin Belediye Başkanı ile çok sayıda partili eşlik etti.

Kaynak: AA