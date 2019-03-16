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Yerel seçimlere doğru

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP'li Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek'in konuşması Yerel seçimlere doğru

Cumhur İttifakı'nın Gölbaşı MHP'li Belediye Başkan Adayı Ramazan Şimşek, üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

İlçedeki bir kafede öğrencilerle buluşan Şimşek, üniversite öğrencilerinin eğitim, sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirecek birçok projelerinin olduğunu söyledi.

Gölbaşı'nda acık hava sinemaları, bowling salonları, buz patenti salonları, yüzme havuzları, kapalı sinema salonları yapacaklarını belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de örneği olmayan kent meydanı yapacağız. Kent meydanında amfi tiyatrolar, açık AVM'ler, yürüyüş yolları, can iskeleler ve gölün üzerinde karşıdan karşıya ahşap köprü yapacağız. Kent meydanı yapıldıktan sonra abartmıyorum. Sanatçılarımızın hepsi gelip Gölbaşı'nda konser verecek. Gölbaşı'na çok güzel bir akvaryum yapacağız. Su ürünleri müzesi adı altında, bunlara benzer birçok projemiz var. Amacımız öğrenciyi Gölbaşı'nda tutmak ve turistleri Gölbaşı'na çekmek olacak."

Şimşek, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki için de öğrencilerden destek istedi.

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA