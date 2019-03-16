Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, seçim çalışmaları kapsamında fabrika ve esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Çilez, AK Parti Merzifon Belediye Başkan adayı İbrahim İncekul ile Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) faaliyet gösteren fabrikalara ve 100. Yıl Sanayi Sitesindeki esnafa ziyaret gerçekleştirdi.

İncekul'a destek isteyen Çilez, "Belediyecilik yönünden kimse elimize su dökemez. Belediyecilik bizim misyonumuzun işi." dedi.

"Memleket işi, gönül işi" diyerek yola çıktıklarını vurgulayan Çilez, "Türkiye'miz, arzu ettiği 2023 hedeflerine ulaşacaktır. Bu yönüyle bu seçim çok önemli. Merzifon Belediye Başkan adayımız İbrahim İncekul kardeşimiz çok tecrübeli, şehrimize tam uyan, hizmetleri kaldığı yerden daha da öteye götürecek, çıtayı daha yükseklere taşıyacak bir kardeşimiz. Sayın İncekul'u Merzifon için büyük bir şans olarak görüyorum. Sizlerden dua ve desteklerinizi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İncekul da görev verilmesi halinde nasıl bir yönetim anlayışı sergileyeceğini ve projelerini anlattı.

Merzifon'u şehrin gençleri, halkıyla birlikte yöneteceklerini dile getiren İncekul, şunları söyledi:

"Merzifon'un cadde ve sokaklarında büyümüş, yaşadığı ilçenin sorunlarını çok yakından bilen birisiyim. Belediye başkanı seçilirsem Merzifon Belediyesini ve ilçeyi bu şehrin gençleriyle, halkımızla hep beraber yöneteceğim. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Millet bahçesi, vefa konağı, kadın kültürevleri, atlı spor ve binicilik tesisi, kitap kafe, gençlik merkezleri, sağlık ocağı, hobi bahçeleri, kapalı pazar yeri projeleri ile işsizlik sorununu çözmek için çalışmalar yapacağım."

Kaynak: AA