Yerel Seçimlere Doğru

Bağımsız Samsun Milletvekili ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Erhan Usta, Kavak'ta seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı.

Usta, seçim koordinasyon merkezi önünde toplanan vatandaşlara seslendi.

Halktan gelen yoğun talep üzerine bağımsız aday olduğunu belirten Usta, "Belediyeciliğe ticaret ve üretim vizyonu getireceğiz. Samsun'da akıllı tarım politikalarıyla planlı üretime geçeceğiz, seracılığı geliştireceğiz, sebze-meyve kurutma tesislerinin, soğuk hava depolarının ve ambalaj tesislerinin kurulmasını teşvik edeceğiz, tarımsal sanayinin gelişmesini motive edeceğiz. istihdam sağlayacağız, Birlikte başaracağız." diye konuştu.

Konuşmasının ardından Usta, seçim koordinasyon merkezinin açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA