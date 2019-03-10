Yerel Seçimlere Doğru

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken ve Kadın Kolları Başkanı Şehime Kaya ile Arabacıalanı Mahallesi'ni ziyaret eden Alemdar, vatandaşların sıkıntı ve taleplerini dinledi.

Serdivan'da birlik ve beraberlik içerisinde hareket ederek hizmet üreteceklerini bildiren Alemdar, "Serdivan, 2009'dan bugüne her alandaki yatırımlarıyla başarı elde etti. Bu başarı yakalanırken 7'den 70'e herkesin görüşlerine ve değerlerine saygı duymayı özümseyerek, Türkiye'de örnek ilçelerden biri haline geldik. İnşallah önümüzdeki dönem bu başarı grafiğini daha yukarı taşıyarak Serdivan'daki birlik ve beraberliğimizi perçinleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Gümüşhaneliler Kültür ve Dayanışma Derneği'ni de ziyaret eden Alemdar, daha sonra Serdivan Mavi Tenis Kulübü'nde sporcularla bir araya geldi.

Yusuf Alemdar, gençlerin sporla daha çok iç içe olması için her yıl yaz spor okulları düzenlediklerini belirterek, şu ana kadar 6 bin 738 sporcuyu burada misafir ettiklerini kaydetti.

Gençlerin bireysel gelişimlerinin yanı sıra sosyalleşmelerini, paylaşma ve birlikte hareket etme duygularını pekiştirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Alemdar, "İnşallah güçlü bir gelecek için spor yatırımlarımızı önümüzdeki dönem daha da arttırarak amatöründen profesyoneline tüm sporcularımıza desteğimizi sürdüreceğiz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA