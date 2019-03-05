Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Bitlis Milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar, yerel seçim çalışmaları kapsamında Ahlat ilçesinde esnafla bir araya geldi.

İlçedeki bir alış veriş merkezinde düzenlenen programda konuşan Kiler, Ahlat'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

Seçimden sonra Ahlat'ta yatırımların artarak devam edeceğini belirten Kiler, "Kırgınlıkları bir kenara bırakıp Cumhur İttifakı'nın adayı mevcut Belediye Başkanı Mümtaz Çoban'a destek vermeliyiz. Kendisinin ilk dönemi acemilikti, ikinci dönemi kalfalık dönemi, şimdi ustalık dönemi olacak ve Ahlat'a bizlerin destekleriyle güzel hizmetler yapacak." dedi.

Taşar ise Cumhur İttifakı'na karşı kurulan diğer ittifakın tek amacının ülkeyi bölmek olduğunu, ülkenin bekası için herkesin kendilerine destek vermesini beklediklerini ifade etti.

Toplantıda AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu, AK Parti Ahlat İlçe Başkanı Oğuz Atılgan ve Mümtaz Çoban da birer konuşma yaptı.

MHP Ahlat İlçe Başkanı Tahsin Gülsar ve parti yönetiminin de katıldığı toplantının ardından Kiler ve Taşar esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA