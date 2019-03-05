Yerel Seçimlere Doğru

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Darıca İlçe Başkanlığınca düzenlenen törenle Osmangazi Mahalle Temsilciğinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, MHP Kocaeli İl Başkanı Aydın Ünlü, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay, MHP İlçe Başkanı Adem Emre Aygün, belediye meclis üyesi adayları ve partililer katıldı.

Açılışta konuşan MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, ülkücülere seslenerek, Cumhur İttifakı'nın adayı Muzaffer Bıyık'a destek vermelerini istedi.

Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele eden, tankların önüne yatan halkın kurduğunu vurgulayan Ünlü, "Siyaset artık ikinci planda. Ön planda devletimizin bekası var. Cumhur İttifakı adayımız Muzaffer Bıyık'a ananızın ak sütü gibi helal olan oylarınızı isteyin. Darıca'yı, Kocaeli'yi birlikte yöneteceğiz. Oylarımızı vereceğiz. En yüksek oy oranıyla seçimi kazanmalıyız. Darıca'da güzel bir birliktelik var ve buradaki Cumhur İttifakı uyumu 12 ilçede örnek gösteriliyor."

MHP Darıca Başkanı Adem Emre Aygün de ülkücüler bugüne kadar dahil oldukları hiçbir işi yarım bırakmadıklarını ifade ederek, "Darıca'da Cumhur İttifakı adayı Muzaffer Bıyık'ı belediye başkanı seçmek için sonuna kadar destek olacağız." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay da konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, Cumhur İttifakı'nın beka meselesi olduğunu söyledi.

Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık ise Darıca'yı birlikte yöneteceklerini belirterek, "Mesele siyaset değil. Mesele memleket meselesi. Cumhur İttifakı ülkemizin beka meselesidir. Biz ittifakı milletimizin gözünün önünde yapıyoruz. Zillet ittifakı gibi gizli kapaklı yapmıyoruz. Darıca'da MHP ile uyumlu bir diyaloğumuz var. Bu uyum seçimden sonra da devam edecek. Darıca'yı birlikte yöneteceğiz. Darıca'da bir çivi çakacaksak, birlikte çakacağız. Birlikteliğimiz devam edecek." ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından mahalle temsilciğinin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA