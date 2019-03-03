Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti'nin Yakutiye Belediye Başkan adayı Mahmut Uçar, "İnsan odaklı anlayış içerisinde her köşesi tarih kokan Yakutiye'yi yerel yönetimde zirveye taşımayı amaç edindik. Cumhur İttifakı kapsamında seçim sürecinin sonuna kadar sıkmadık el, dokunmadık gönül bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti'nin, "gönül belediyeciliği" vurgusuyla teşkilat mensuplarıyla gece gündüz demeden çalıştığını belirtti.

İlçeye bağlı mahalleleri tek tek dolaştığını ve ilçe esnafını dinlediğini aktaran Uçar, Sağlık Müdürlüğü dönemindeki başarılı çalışmalarını, yerel yönetim hizmetlerinde taçlandırmak istediğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Tarihi kimliğiyle Erzurum'un en önemli ilçelerinden biri olan Yakutiye'yi şaha kaldıracağız. Hemşehrilerimiz gününün büyük bölümünü bu bölgede geçiriyor. Şehrin ticari hareketliliği Yakutiye bölgesi sınırlarında gerçekleşiyor. Üniversite öğrencilerimizin tamamına yakını Yakutiye bölgesinde eğitim görüyor. Bu yönden baktığımızda çekirdek Erzurum diye tabir ettiğimiz Yakutiye'nin yerel yönetim anlamında sunması gereken çok önemli görevleri var. Biz de istişarelerimizde hem esnafımız hem de öğrencilerimizle sık sık bir araya gelip eksikliklerimizi ve yapmamız gerekenleri not ediyoruz."

Uçar, seçilmesi durumunda ilçe halkının hizmetkarı olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Milli iradenin mihenk taşı, zaferler şehri Erzurum'a ve Yakutiye'mize en iyi hizmetleri sunma noktasında gece gündüz demeden çalışmaya, daha büyük bir şevk ve heyecanla koşmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilikle ilgili ilkeleri bizlerin de aynı zamanda yol haritası olacaktır."

Kaynak: AA