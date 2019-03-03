Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Suluova İlçe Teşkilatı tarafından, AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar hizmet etmiş ve emek vermiş tüm partililer onuruna vefa yemeği verildi.

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, yemekte yaptığı konuşmada, AK Parti Suluova Belediye Başkan Adayı, mevcut Belediye Başkanı Fatih Üçok'a destek istedi.

Suluova'da yeni dönemde çok daha büyük hizmetler yapılacağını ifade eden Çilez, "Türkiye'de ve Suluova'da en iyi hizmeti AK Parti kadroları yapar, bizim partimizin genetik kodlarında belediyecilik vardır, belediyeliği en iyi yapacak kadrolar da AK Parti kadrolarıdır. Her seçimde bizlere yüksek destek veren Suluovalı halkımıza çok teşekkür ediyorum. Bu seçimlerde de sandıkları patlatarak en yüksek oyu Amasya Bölgesi'nde yine Suluova vereceğine inanıyorum. 31 Mart akşamı inşallah Türkiye'nin ve Türkiye'den Umut olan mazlumların bayramı olsun." dedi.

Türkiye üzerinde oynanan oyunların bitmediğini ifade eden Çilez, "15 Temmuz sonrası Cumhur İttifakı kapsamında MHP ile AK Parti bir güç birliği yapmıştır. Büyük Birlik Partisi de buna destek vermektedir, milletin beka meselesi gördüğümüz problemleri çözmek için Parlamentoda ve tüm siyasi zeminde omuz omuza yürüyoruz, bunun en büyük savunucusu bizleriz. Buna karşılık terörist seviciler Cumhur ittifakı karşısında çeşitli oyunlar oynuyor. Ne pahasına olursa olsun güneyde kurulmak istenen terör devletine asla müsaade etmeyeceğiz, orada oluşacak bir terör devletinin Türkiye'nin bir 50-60 yılını zehir etmesine müsaade etmeyeceğiz, bunun için Cumhur İttifakı ile kol kola yürüyoruz." diye konuştu.

Üçok ise Suluova'ya 25 yılda yapılmayan hizmetleri son 5 yılda yaparak ilçeye 61 milyonluk büyük yatırım ve hizmetler kazandırdıklarını anlattı.

Yeni dönemde en büyük projelerinin gençlere iş ve AŞ imkanları sağlamak olduğunu ifade eden Çilez, "Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) 2. Etabını açarak yeni fabrika ve iş sahalarının açılmasını sağlayacağız. Hedefimiz 2023 yılında 50 bin nüfusuna ulaşmış, birçok sorunları halledilmiş ve büyük yatırımlar yapılmış modern bir Suluova."

AK Parti Belediye Başkan adayı ile İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtımının da yapıldığı programa, AK Parti Amasya Milletvekili Mustafa Levent Karahocagil, AK Parti İlçe Başkanı Muhammed Biçer ile çok sayıda partili katıldı.

Kaynak: AA