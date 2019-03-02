Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, yerel seçim çalışmaları kapsamında Havza'da ziyaretlerde bulundu.

Yılmaz, ilçede AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

Dünyanın pek çok yerinde ülkeler üzerinde oyunlar oynandığını belirten Yılmaz, "Bu oyunu geçmişte ülkemizde de oynadılar. Seçilmiş bir Başbakanı idam ettiler. 15 Temmuz'da bunu yine denediler ama kurulan Cumhur İttifakı ile yolumuza daha güçlü devam ediyoruz. Bu seçim sadece bir yerel seçim değil, aynı zamanda dışarıya karşı dik duruşu göstermenin seçimi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Samsun'da miting gerçekleştireceğini belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanımızı pazar günü saat 16.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda ağırlayacağız. Liderimizin Samsun'da vereceği önemli mesajları, büyük coşkuyu sabırsızlıkla bekliyoruz. Halkımızı bu büyük güne ortak olmaya, Cumhurbaşkanımızı kucaklamaya davet ediyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, daha sonra Havza Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar ile görüştü.

Yılmaz ve beraberindekiler, daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Ziyaretlerde Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, eski milletvekili Musa Uzunkaya, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan adayı Sebahattin Özdemir, Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Turan Çakır, MHP Havza İlçe Başkanı Uğur Yıldırım da bulundu.

Kaynak: AA