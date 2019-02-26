Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, seçim çalışmaları kapsamında devlet hastanesi ve alışveriş merkezini ziyaret etti.

Çıldır Mahallesinde bir alışveriş merkezini ziyaret eden Yazıcı, esnafla sohbet etti. Alışveriş merkezindeki bazı işletmelerin kapalı olduğunu gören Yazıcı, "Marmaris'e 12 ay turizmi getirdiğimizde bu mağazalarımızın hepsi çalışıyor olacak. Dört mevsim aktif turizm hayatı olan yaşayan bir Marmaris olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, Marmaris Devlet Hastanesine giderek önce tedavi gören hastalara uğradı ve geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Daha sonra Sağlık-Sen İlçe temsilcisi Rahşan Tok ve sendika üyeleriyle buluşan Yazıcı, görüşmesinde hastane ile ilgili kendisine iletilen eksikler ve beklentilere dair aktarılan bilgileri dinledi.

Hastane konusunda ilgili bakanlıktan destek sözü aldığını dile getiren Yazıcı, "Projelerimizde yer alan hastanemizi 3 boyutlu olarak hazırlatıyoruz. Projelerimizi kamuoyu ile paylaşırken sizler de sanal ortamda, içinde dolaşıp nasıl bir sağlık kompleksi yapacağımıza şahit olacaksınız" dedi.

Serkan Yazıcı, hastane ziyaretinin ardından davet üzerine Marmaris Belediyesi Kültür ve Sanat Evi'ndeki "El Sanatları ve Resim Sergisi"nin açılışına katıldı.

Sponsorluğunu üstlendiği Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin Marmaris-Armutalan Kültür Merkezinde sahneye koydukları "Markopaşa" oyununu izleyen Yazıcı, "Türk tiyatrosuna emek vermiş bir babanın evlatları olarak hem oyununuz için hem de Marmaris'e geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: AA