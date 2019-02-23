Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Eskipazar ilçesinde seçim bürosu açtı.

Açılışa, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, AK Parti Eskipazar Belediye Başkanı ve Adayı Mustafa Yarkan, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Cumhur Ünal, burada yaptığı konuşmada, her seçim olduğu gibi AK Parti teşkilatının sahada olduğunu ifade ederek, "Karabük'te ülkesini düşünen teşkilat mensuplarımız yoluna devam ediyor. Biz bu anlayışla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin kenetlenmesi, teşkilatların kenetlenmesi, bu davaya inananların kenetlenmesi önemlidir. Bu dava, Türkiye davasıdır, bu dava gelecek davasıdır. Bu millet kendisine hizmet edeni çok iyi biliyor." diye konuştu.

Niyazi Güneş ise konuşmasında, "Allah nasip ederse Karabük'te 7-0 yapacağız. Bu seçimde bir başka güzellik olacak. Bunun için Karabük'te hazır, teşkilatımız da hazır, belediye başkan adaylarımız da hazır. Tüm hemşehrilerimizin desteğini bekliyoruz." dedi.

İsmail Altınöz de 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimlerin önemine değinerek, "Ben bu seçimi normal bir seçimin ötesinde memleketimizin birliğinin, dirliğinin, beraberliğinin, düzeninin, temayüz ettiği, gönül belediyeciliği ile taçlandırdığı bir seçim olarak görüyorum." sözlerine yer verdi.

Konuşmaların ardından seçim bürosu açılışı gerçekleştirildi.

Vergili'den ziyaret

Karabük Belediye Başkanı ve MHP Başkan Adayı Rafet Vergili, seçim çalışmaları kapsamında ziyaretlerine devam ediyor.

Başkan Vergili, Ağız ve Diş Hastanesi ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ek Binasındaki personellerine ziyarette bulundu.

Ziyaret esnasında Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'ye parti üyeleri eşlik etti.

Vergili, ayrıca kentteki mimar ve mühendisler ile de bir toplantı yaparak çalışmalarını anlattı, onların fikirlerini aldı.

"Esnaf ve halkımızla gönül birliği kurmaya devam ediyoruz"

AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal, seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Uysal, parti teşkilatıyla birlikte kent merkezindeki alışveriş merkezlerindeki esnaf ve halkla bir araya gelerek hem dertlerini dinledi, hem de projeleri hakkında da bilgi verdi.

Uysal, gezi sonunda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Esnaf ve halkımızla gönül birliği kurmaya devam ediyoruz. Yaptığımız tüm projeler Karabük'ün ekmeğini ve aşını büyütecek projeler." ifadelerini kullandı.

"Bizler Safranbolu yararına olacak projelerimizle konuşuyoruz"

AK Parti Safranbolu Belediye Başkanı Adayı Ali Kaya, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı ziyaretlerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İçme suyu konusunda dev bir adım attıklarını belirten Kaya, şöyle devam etti:

"Safranbolu içme suyu şebeke projesi kapsamında Safranbolu Belediyesi tarafından ilçenin tüm içme suyu şebeke tasarımının gerçekleşmesine yönelik projemiz ile su sorununu ortadan kaldıracağız. Halkımızın da teveccühü ile 1 Nisan'dan itibaren insan odaklı, hizmet odaklı belediyecilik anlayışımız ile Safranbolu'ya hizmet için kolları sıvıyoruz."

Kaynak: AA