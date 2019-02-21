Yerel Seçimlere Doğru

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Taşkent ve Hadim'i ziyaret ederek, ilçe sakinleriyle bir araya geldi.

Katıldığı programlarda konuşan Başkan Altay, ilçe belediye başkanlarıyla birlikte Konya'nın tamamına hizmet etmek için çalıştıklarını söyledi.

Başkan Altay, "Bakın şöyle Konya'dan çıktık buraya gelene kadar hem hükümetimizin hem belediyenin birçok yatırımına şahit olduk. Sarıoğlan'a kadar duble yol tamamlanmış. Burada viyadük çalışması devam ediyor. Yeni TOKİ konutları da başladı. Bugüne kadar Hadim ilçemize Büyükşehir Belediyesi olarak tam 65 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. İnşallah bu dönemde de buna devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın hep ifade ettiği gibi, bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız inşallah." diye konuştu.

Programın ardından Altay ve Kılca, ilçelerde seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını yaptı.

Altay'a ziyaretlerinde, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Lokman Özturhan da eşlik etti.

Kaynak: AA