Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti ve MHP Havza ilçe teşkilatları ortak istişare toplantısı düzenlendiler.

AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantı birlik ve beraberliğin devamı için edilen dua ile başladı.

AK Parti İlçe Başkanı Kadir Kayan, birlik ve beraberlik içinde yerel seçimlerden yüksek bir oy oranı ile çıkmak için çalıştıklarına değinerek, "Bu amaçla düzenlediğimiz bu ortak istişare toplantısının önemli olduğunu düşünüyorum. Yapılacak her türlü çalışmada birbirimiz ile istişare halinde olmamız hem seçim sürecinde hem de genelde ülkemiz bekası için önemli." dedi.

MHP İlçe Başkanı Uğur Yıldırım ise ittifakın gerektirdiği şekilde çalışmalara destek vereceklerine değinerek, "Burada sadece mesele Havza'yı kazanma meselesi değil ülke genelinde birlik ve beraberliğin sağlanması ve ülke bekasının korunması. Bu bilinç ve duyarlılık ile çalışmalarımıza yön vereceğiz." diye konuştu.

Toplantıda, Cumhur İttifakı Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir ise önceliklerinin Havza'da bugüne kadar yapılan hizmetlerin üzerine yenilerini ekleyerek hizmetlere devam etmek olduğunu belirtti.

Özdemir, "Projelerimiz hazır ve inşallah 31 Mart seçimleri sonrası bu projelerimizi hayata geçireceğiz. Burada ittifak ortakları olarak halkımıza yapılacak olan hizmetleri istişare halinde belirlemek ve bu hizmetlerimizi genele yaymak için yolumuza birlikte devam etmeliyiz." dedi.

Konuşmaların ardından toplantıda yerel seçim çalışmaları hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Toplantıya, Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyesi adayları ve her iki partinin Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Kaynak: AA