Yerel Seçimlere Doğru

Demokrat Parti (DP) Genel İdare Kurulu Üyesi Erdem Demirdağ, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz'i ziyaret etti.

Beraberinde DP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Zeki Sayar ve DP Havza Belediye Başkan adayı Turgay Saat ile İkiz'in makamında ziyaret eden Demirbağ, İkiz'in başarılarıyla gönüller kazandığını söyledi.

Havza'nın 15 yılda önemli değişimler yaşadığını dile getiren İkiz, "Bunları biz biliyoruz, halkımız da takdir ediyor. Bizler yapılanların üzerine daha fazlasını koymak adına yola çıktık. İnşallah seçim sonrası halkımıza hizmet doğrultusunda çalışmalarımıza başlayacağız. Havza adayımız, Havza'nın evladı. Seçimlerde DP'yi başarıya taşıyacağına ve halktan büyük takdir göreceğine yürekten inanıyorum." dedi.

İkiz de 15 yıl boyunca Havza ve Havzalılara hizmet için gayret ettiğini vurgulayarak, "Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Takdir halkımızın. İlçemizi şehircilik anlamında önemli hizmetlerle buluşturduk." ifadesini kullandı.

Saat ise Havza'da bayrağı teslim almak ve yapılan hizmetlerin daha fazlasını yapmak için aday olduğunu belirtti.



Sayar da Samsun'un sorunlarını bildiklerini, projelerini buna göre hazırladıklarını anlatarak, 31 Mart'tan sonra Samsun ve ilçelerini hep beraber kalkındıracaklarını kaydetti.

Kaynak: AA