Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan, partisinin Havza Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, ziyarette yaptığı konuşmada, yerel seçim çalışmaları kapsamında her zaman sahada olduklarını belirtti.

Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise AK Parti'nin seçimi kazanamama gibi bir kaygısı olmadığını ifade ederek, "Önemli olan oy oranımızı arttırarak kazanmak. Bunun için daha çok çalışmalıyız." dedi.

AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir ise Havza için projelerinin hazır olduğunu söyledi.

Demircan, 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını ancak sonucunun geneli ilgilendiren bir seçim olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Birileri bu seçim sonuçlarını merakla bekliyor. İstiyorlar ki iktidar zayıflasın, ülkenin istikrarı tökezlesin. Bunu Washington bekliyor, İsrail bekliyor. Ülkemizi bölmek isteyenler bekliyor. Bu millet onlara bu sefer de fırsat vermeyecektir. Buna inancımız tam. Normalde yerel seçimleri yapıyoruz ama sonuçları itibari ile geneli ilgilendiren önemli bir seçim olacak 31 Mart seçimleri."

AK Parti Samsun Milletvekili Ahmet Demircan daha sonra esnaf ziyareti gerçekleştirip vatandaşlarla sohbet ederek, AK Parti Havza Belediye Başkan Adayı Sebahattin Özdemir için destek istedi.

Kaynak: AA