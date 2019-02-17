Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, belediye başkan adayı Tuncer Kaplan ve MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan ile seçim çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.

Gökgöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yerel seçimlere kadar çalmadık kapı, ziyaret etmedik mahalle bırakmayacaklarını sözledi.

Ziyaretlerde vatandaşların kendilerine büyük ilgi gösterdiğini ifade eden Gökgöz, şunları kaydetti:

"Biz sadece AK Parti iktidarının 17 yıllık çalışmasını anlatmaya çalışıyoruz. 17 Yıl öncesi Türkiye'nin durumu neydi, şimdi hangi durumda olduğunu rakamlarla ortaya koyuyoruz. Ülkenin hain Fetö terör örgütü saldırısıyla karşı karşıya kaldığını ve bu kapsamda yapılan kalkışmaları anlatıyoruz. ülkemize yönelik halen yurt içinden ve yurt dışından bir çok kumpas kurulmaya çalışıldığını ve bunları, AK Parti İktidarının nasıl bertaraf ettiğini anlatıyoruz.Ülkemizi asla böldürmeyiz ve bölemeyecekler de".

Kaynak: AA