Yerel Seçimlere Doğru

Toroslar Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna, AK Parti ve MHP Toroslar ilçe teşkilatlarıyla bir araya gelip, seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Tuna, bir toplantı salonunda buluştuğu partililerden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra Tuna, Cumhur İttifakı Mezitli Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile Mezitli ilçesinde düzenlenen toplantıda Mersin Servis İşletmecileri Odası Başkanı Zafer Çekmek ve yönetim üyeleriyle bir araya geldi.

Tuna, yaptığı konuşmada, seçim öncesinde yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA