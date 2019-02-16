Yerel Seçimlere Doğru

Turhal ilçesinde AK Parti seçim bürosu açıldı.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Gültekin Topçam Caddesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışında, CHP ile İYİ Parti arasındaki seçim ittifakı yapıldığını hatırlattı.

Bu partilerin birbirine benzemediğini belirten Beyazıt, "Birisi, terör örgütü PKK'nın sözcülüğüne soyunmuş partiyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıyan, Atatürk'ün kurmuş olduğu ama asla onun emanetine sahip çıkmayan, bir diğeri de milliyetçi olduğunu söyleyip PKK ile iş tutanlara destek veren partilerin bugün tek hedefleri var. Cumhurbaşkanı'mıza, Recep Tayyip Erdoğan'a ders verme peşindeler ama Turhal meydanından haykırıyorum. Amerika nasıl ders veremiyorsa, İsrail onun huzurunda nasıl korkuyor, ondan nasıl çekiniyorsa, Avrupa'sı onu duyduğu zaman nasıl titriyorsa, Turhal'ın insanı, benim kardeşlerim asla onlara geçit vermeyecek." ifadelerini kullandı.

AK Parti Turhal Belediye Başkan adayı İlker Bekler de belediyeciliğin gönül işi olduğunu vurgulayarak, "Biz halkımızın desteğiyle gönül belediyeciliği yapacağız. Hayalleri olmayan insanın projesi olmaz, projesi olmayan insanın da hizmeti olmaz. Biz gönül belediyeciliği diyerek yola çıktık, bu yola revan olduk." dedi.

Konuşmaların ardından seçim irtibat bürosunun açılışı yapıldı.

Programa AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, AK Parti İl Başkanı Metin Polat, AK Parti İlçe Başkanı Abdullah Ay ile partililer katıldı.

Kaynak: AA