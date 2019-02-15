Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, yerel seçim çalışmaları kapsamında Havza ilçesini ziyaret etti.

Havza Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelen Demir'i, partililer karşıladı.

Burada partililere hitap eden Demir, kendisinin 3 dönem milletvekilliği, 5 yıl komisyon başkanlığı, 2,5 yıl bakanlık yaptığını belirterek,"Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da var gücümüzle Samsun için çalışacağız. Enerjimizi Samsun için harcayacağız. Havza için projelerimiz var. Havza'nın nüfusunu 200 bine çıkartacağız ve yeni bir mahalle kazandıracağız." dedi.

Seçim Koordinasyon Merkezi ziyareti sonrası Demir ve beraberindekiler esnafla bir araya geldi.

Kaynak: AA