Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hilmi Güler, "Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir'in de imkanlarından faydalanarak, eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz." dedi.

Güler, seçim çalışmaları kapsamında Akkuş ilçesini ziyaret ederek istişarelerde bulundu.

Güler, esnaf ziyaretlerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçelere eşit şekilde yatırımlar yapılacağını belirterek, "Bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine milletin ihtiyacı var." diye konuştu.

Ordu'nun bütün ilçelerine eşit şekilde hizmet getireceklerini ifade eden Güler, şöyle konuştu:

"Akkuş ilçemiz gerçekten çok güzel bir kent. Büyükşehir'in de imkanlarından faydalanarak, eşit şekilde ilçelerimize yapacağımız yatırımlarla bu bölgeyi daha da güzelleştireceğiz. Bu bölgenin gelire, bu güzelliklerin görülmesine de milletin ihtiyacı var. Dolayısıyla projeler hayata geçirildiği zaman hem siz kazanacaksınız hem de bu güzellikleri gören insanlar kazanacak. Hem turizm hem de işsizliği önleyecek çalışmalarla Akkuş'u çok daha güzel bir hale getireceğiz."

Güler'in programına AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de katıldı.

Kaynak: AA