Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Beyendik Belediye Başkan Adayı Ferat Gülver projelerini açıkladı.

Beyendik beldesi düğün salonunda düzenlenen toplantıya, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve partililer katıldı.

Aksal, burada yaptığı konuşmada, Beyendik'in yapılan çalışmalarla her zaman önde olduğunu söyledi.

Beldenin AK Parti belediyeciliğinin farkına vardığını aktaran Aksal, "Bugün de Ferat başkanım projelerini açıklıyor. Edirne'de bu dönem ilk. Trakya olarak iktidarın nimetlerinden yararlanma konusunda geriden gidiyoruz. Beyendik bu anlamda erken hareket etti. 2004 yılında AK Parti hizmetinin farkına varan ilk yer Beyendik oldu. Sonuçta kazanan Beyendik oldu. Ne kadar hizmet edersek edelim, yapacak işler bitmiyor. Beyendik çok daha farklı yerlere gelecek. İnşallah en kısa zamanda diğer belde ve ilçeleri de AK Parti belediyeciliği ile tanıştıracağız. Biz hayal denilen işleri gerçekleştirdik. Esas olan hizmettir." diye konuştu.

Aksal'ın konuşmasının ardından Ferat Gülver, projelerini anlattı.

Kaynak: AA