Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Demir, Türkiye'de ticari potansiyelinin karşılığını en az yaşayan şehrin Samsun olduğunu söyledi.

Demir, Samsun Sanayici ve İş Adamları Derneğince (SAMSİAD) bir restoranda düzenlenen toplantıda iş adamlarıyla bir araya gelip projelerini anlattı.

Samsun'un imkan ve kabiliyetinin yalnızca üçte birini kullandığını belirten Demir, Türkiye'de ticaretin tüm açılımlarıyla potansiyelinin en azını yaşayan iller arasında bulunduğunu söyledi.

Samsun'dan küçük olup hem üretim hem yurt içi ve yurt dışı tüm bağlantılarıyla 8-10 kat önde iller bulunduğuna işaret eden Demir, "Bunun çok basit açıklaması var. Demek ki geçmiş dönemlerde o iller çalışmaları yaparken, Samsun'da o konudaki imkanları, potansiyeli, üretimi katma değere dönüştürecek çalışmaların yapılamaması veya o ortamın oluşturulamamasından kaynaklanan bir durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

Kuracakları akademik ve ekonomik kampüsle Türkiye genelinde ve yurt dışındaki iş imkanlarının Samsunlu iş adamlarına sunulacağını aktaran Demir, "Hemen hemen tüm ticari hayatımızı yakından ilgilendiren, hatta gelişim stratejilerinin omurgasına oturacak bir organizasyona giriyoruz. Ticaret odalarımıza, iş adamları derneklerimize hibe kaynakları, kentte üretilecek projelerin alanlarının imarı konusunda ve proje içeriklerinin doldurulmasında katkı sağlayacak müthiş bir Ar-Ge merkezi olacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA