Yerel Seçimlere Doğru

Cumhur İttifakı'nın Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile Silifke Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan, AK Parti Silifke İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Abdullah Kuz, ziyarette yaptığı konuşmada, Büyükşehir Belediyesi ve birçok ilçede Cumhur İttifakı kapsamında MHP'nin adaylarını destekleyeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla çalışmalara başladıklarını ifade eden Kuz, 31 Mart'taki yerel seçimlerde Mersin ve tüm ilçelerinde Cumhur İttifakı adaylarının kazanacağını belirtti.



AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mustafa Çetin de Cumhur İttifakı adaylarının seçimleri kazanması için canla başla çalışacaklarını söyledi.



Cumhur İttifakı'nın Mersin'deki Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ve Silifke Belediye Başkan Adayı Mücahit Aktan'ın, AK Parti Silifke İlçe Teşkilatı olarak sonuna kadar arkasında ve yanında olduklarını vurgulayan Çetin, "Bununla yetinmeyip AK Parti belediye meclis üyeleri ile de yerelde bu ittifakı sürdürerek güçlü meclis oluşumuna katkıda bulunacağız." dedi.

Tuna ve Aktan ise kendilerini coşkulu bir şekilde karşılayan partililere teşekkür etti.

Kaynak: AA