Yerel Seçimlere Doğru

Beyşehir ilçesinde, ilçe belediye başkan adayı olan Üzeyir Yaşar, yerel seçim çalışmalarını sürdürüyor.

Yaşar, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol ve partililerle birlikte ilçeye bağlı bazı dış mahalleleri ziyaret ederek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Gölyaka ve Kurucuova mahallelerinde vatandaşlarla buluşan Yaşar, yapılacak seçimlerde mahalle sakinlerinden destek istedi.

Her iki yerleşim merkezinde de vatandaşlara hitap eden Yaşar, ziyaret ettikleri mahallelerde belediyecilik anlamında bugüne kadar değişik alanda birçok hizmetin hayata geçirildiğine dikkati çekerek, "Her bir dış mahallemiz de bizim göz bebeğimiz, yapacağımız hizmetlerle inşallah layık olduğu yerlere gelecek. Yeni dönem için inşallah Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte uyum içerisinde bir seçim beyannamesi hazırlayacağız, birlikte söz vereceğiz ve 5 yıl içerisinde de yerine getireceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay Bey'in de desteğiyle inşallah tüm mahallelerimize birden bu gönül belediyeciliği döneminde de en iyi hizmeti yapabilmenin gayretini göstereceğiz." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Şenol da, AK Parti Beyşehir Belediye Başkan Adayı Üzeyir Yaşar'ın aynı zamanda Cumhur ittifakının da bir adayı olduğu anımsatarak, "Hizmetlerimize devam edebilmek için sizlerin bugüne kadar bizlere olan desteğinizin bu dönemde de yine sürmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA