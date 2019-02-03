Yerel Seçimlere Doğru

Bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, sosyal medya hesaplarından Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olduğunu açıkladıktan sonra ilk mitingini gerçekleştirdi.

Atatürk'ün Samsun'a ayak bastığı Kurtuluş Yolu'nda düzenlediği mitingde konuşan Usta, Samsun'un ayaklarına prangalar vurulmuş bir şehir olduğunu öne sürdü.

Samsun'un birçok avantajı olduğunu belirten Usta, "Mükemmel bir stratejik konumu, verimli ovaları, turizm potansiyeli var fakat buna rağmen Samsun sürekli geri gidiyor. İşte aday olmamızın temel nedeni Samsun'un bu geri gidişini durdurmaktır. Samsun ekonomisinin sürekli geriye gidişine kayıtsız kalamazdım." dedi.

Usta, tüm tecrübelerini Samsun için kullanmaya geldiğini ve Samsun halkına kendini teslim ettiğini kaydederek, seçimlerin demokratik şekilde olmasını arzu ettiğini dile getirdi.

Fikirlerin, projelerin yarıştırılmasını isteyen Usta, şunları söyledi:

"Burada fikirleri yarıştıralım, projeleri yarıştıralım, yani siyasi kavgaya, siyasi rekabete dökmeyelim bu işi. Herkes eteğinde ne bilgisi varsa, nasıl bir ekibi varsa millet bunu alsın ve milletimiz ona göre tercih yapsın. Benim istediğim budur. Huzurlu ve centilmence bir seçim olsun. Buradan da ilan ediyorum, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olan herkesi tek tek ziyaret edeceğim randevu isteyerek ve bu seçimlerin sağlıklı geçmesi için elimden gelen her şeyi yapacağım."

Kaynak: AA