Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Kocaeli Milletvekili ve MKYK Üyesi Emine Macit Zeybek, Darıca ilçesinde seçim çalışmaları kapsamında bazı kurum ve kuruluşları ziyaret etti, Osmangazi Mahallesi'nde ev toplantılarına katıldı.

AK Parti Darıca Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık'ın da eşlik ettiği programlarda konuşan Zeybek, 9 yıl ilçe başkanlığı yapan Bıyık'ın tecrübeli bir isim olduğunu bundan dolayı Darıcalı'ların şanslı olduğunu söyledi.

"AK Parti demek belediyecilik demektir. AK Parti demek vatandaşa hizmet demektir." diyen Zeybek, Darıca'da AK Parti belediyeciliğinin çok başarılı ve örnekler hizmetler yaptığını belirterek, "31 Mart yerel seçimlerinde Darıca adayımız olan Muzaffer Bıyık, çok başarılı bir belediyecilik yapacaktır. İlçenin bütün sorunlarını ve ihtiyaçlarını yakından biliyor. Darıca'ya çok güzel hizmetleri olacak." diye konuştu.

-"Darıca ile Tuzla'yı birbirine bağlayacağız"

Belediye Başkan adayı Muzaffer Bıyık da Darıca'da doğduğunu ve burada büyüdüğünü, Darıca'nın evladı olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İlçe başkanı olarak 9 yıl halkın içinde oldum. Belediye başkanı seçildikten sonra yine sizlerle iç içe olmaya devam edeceğim. Belirli aralıklarla mahallelerimizde halk meclisleri düzenleyerek vatandaşlarımızın taleplerini dinleyeceğiz. Darıca için çok güzel projeler hazırlıyoruz. Büyükşehir Belediyemiz ile iş birliği içinde çalışacağız. Bütün mahallelerimizle ilgili projelerimizin yer alacağı seçim beyannamesiyle karşınızda olacağız. Darıca ile Tuzla'yı birbirine bağlayacağız. Aynı şekilde Darıca ile Eskihisar'ı da birbirine bağlayacağız. Nene Hatun Mahallemizde bulunan stadı yeniden inşa ederek bir spor köyü oluşturacağız. Osmangazi Mahallesi'ndeki köprünün dar olduğunu biliyoruz. Orayı genişleteceğiz ve yeni bir köprü daha yapacağız. Bunun gibi daha birçok proje hazırlıyoruz."

Kaynak: AA