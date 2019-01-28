Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti Fatsa Belediye Başkan adayı İbrahim Etem Kibar, MHP İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti.

Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, Kadın Kolları Başkanı Serpil Koçan, Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Gençay ile MHP Fatsa İlçe Başkanı Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti.

Cumhur İttifakı'nın milletin ve ülkenin bekası açısından önemli olduğuna vurgu yapan Kibar, yerel seçim sürecinde iki partinin birlikte seçim çalışması yürüteceğini, birlik ve beraberlik içinde hareket edeceğini kaydetti.

Ayrı gayrı olmadan, kenetlenerek, ayrıştırmadan, birlik ve beraberlik içinde Fatsa'yı yöneteceklerini belirten Kibar, "Cumhur İttifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp ülkemize yönelen tüm tehditleri ortadan kaldırmak için milli bir ruh ve duruşla ahlaki ve aynı zamanda tarihi bir birlikteliktir. Bizler de birlik ve beraberlik içerisinde ayrıştırmayıp birleştiren, ötekileştirmeyip kucaklayan bir anlayışla Fatsa"nın geleceğini ve yenisini kurma iddiasındayız." dedi.

Yılmaz ise Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkması adına her konuda destek olacaklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Bizler önümüzdeki seçimi çok önemli bir seçim olarak görüyoruz. Bir araya gelip birlikte istişare edip beraber hareket ederek çok daha güzel projelerle ilçemizi eminim ki çok verimli noktaya taşıyabiliriz. Cumhur İttifakı diye perçinleşti ve şu anda ben inanıyorum ki bu birliktelikle zaferler, güzellikler gelecek, bunu başaracak güçteyiz. Bizler hizmet ve memleketimize katkı için buradayız. Güzel karşılamalarından dolayı değerli başkanıma teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA