Yerel Seçimlere Doğru

Keşap Belediye Başkanı Mehmet Emür, hep halktan yana Hak'tan yana olduklarını belirterek, vatandaşların düşüncelerine ve fikirlerine önem verdiklerini bildirdi.

AK Parti'nin Keşap'tan yeniden belediye başkan adayı gösterdiği Emür, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde halkın yeniden desteğini alarak Keşap ilçesinde önemli hizmetlere imza atmaya devam edeceklerini aktardı.

İlçe halkının 31 Mart'ta kendisine gereken desteği tekrar vereceğine inandığını vurgulayan Emür, şunları kaydetti:

"31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde birlik ve beraberlik içerisinde hedefimizi yüksek tutacağız. Bizim için başkanlık, hizmetkar olduğumuz bu toprağın insanının yüzündeki tebessümü artırma vesilesidir. Biz hep halktan yana Hak'tan yana olduk. Vatandaşlarımızın düşüncelerine ve fikirlerine önem verdik. Birlikte belediyecilik ruhunu sergiledik çünkü vatandaşımız mutlu ise gelecek günlerde ki huzur da ayrı bir anlam ifade edecektir."

Emür, yeniden Keşap halkının hizmetkarı olmaya talip olduğunun altını çizerek, "Mahalli idareler seçimlerinde tevazu, samimiyet ve gayretle gönüllere gireceğiz. Tüm benliğimizle Keşap için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA