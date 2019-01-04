Yerel Seçimlere Doğru

Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk ve AK Parti Kahramankazan Belediye Başkan Adayı Serhat Oğuz, ilçedeki gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Ertürk ve Oğuz, AK Parti Kahramankazan Gençlik Kolları tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ertürk, 15 yıllık belediye başkanlığı süresince katılımcı yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek, "Ürettiğimiz hizmetlerimizi ve projelerimizi hep gençlerle hayata geçirdik. Gençlere yönelik önemli projelere imza attık. Bundan sonra da desteklerinizle inşallah 31 Mart'ta bayrağı devredeceğimiz Serhat Oğuz kardeşimizle bu projeler sürecek." ifadesini kullandı.

Oğuz ise Kahramankazan'da yıllarca öğretmenlik ve son olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Çalışma hayatım boyunca öğrencilerimle hep iç içe oldum. Onlardan aldığım enerji ve azimle çalışmalarımı sürdürdüm. İnşallah 31 Mart'ta göreve geldiğimizde gençliğe yönelik projelere devam edeceğiz. Siz sevgili gençlerin 31 Mart'ta desteğinizi istiyorum. İlçemizi siz genç kardeşlerimizle yönetmeye devam edeceğiz."

Oğuz ve Ertürk daha sonra İlim Yayma Cemiyeti Kahramankazan Şube Başkanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA