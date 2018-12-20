Yerel Seçimlere Doğru

CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kenti özlediği halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışıyla yöneteceklerini belirtti.

Aday olarak gösterilmesinin ardından Yaşar Kemal Kültür Merkezi önünde karşılanan Karalar, burada vatandaşlara hitap etti.

Bütün kentin adayı olduğunu dile getiren Karalar, ayrımsız, kavgasız belediyeciliği tüm ilçelere götüreceklerini kaydetti.

İşlerinin siyaset değil, hizmet olacağını belirten Karalar, seçilmesi durumunda yapacağı projelerle ilgili de bilgi verdi.

CHP Adana İl Başkanı Emrah Koza ise, 1 Nisan'da Adana'da yeni bir yönetimi hayata geçireceklerini belirtti.

İYİ Parti Adana İl Başkanı Göktürk Boyvadaoğlu da, Zeydan Karalar'ın sadece CHP'nin değil, İYİ Parti'nin de adayı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA