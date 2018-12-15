Yerel Seçimlere Doğru

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Bayburt Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Hükmü Pekmezci için kentte tanıtım toplantısı düzenlendi.

MHP Bayburt İl Başkanlığı tarafından Şair Zihni Kültür Merkezi'nde organize edilen aday tanıtım programına, partililer katıldı.

MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap, burada yaptığı konuşmada, partilerinin 31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimlere "önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben" ilkesi ile baktığını söyledi.

Kasap, "Sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına seve seve koyuyoruz." diyerek, "31 Mart 2019'da Türkiye kazansın istiyoruz. 31 Mart'ta huzur, kardeşlik, refah, beka ve milli birlik öne çıksın diyoruz. Milli mutabakatla, cumhur ittifakının ruhuyla Türkiye'nin prangalarını söküp atacağız. Denizi geçmişken derede boğulmayacağız." dedi.

MHP'den Bayburt Belediye Başkanlığına aday gösterilen Hükmü Pekmezci ise 1999-2004 yılları arasında da Bayburt Belediye Başkanlığı görevi yaptığını anımsatarak, o yıllardaki çalışmalarından bazı örnekler verdi.

Belediye Başkanlığı dönemindeki çalışmaları ve kente kazandırdıkları ile günümüzde hala her kesimden halkın takdirleriyle karşılaştığını ifade eden Pekmezci, şöyle devam etti:

"Allah nasip eder, sizlerin teveccühü ve desteğiyle Bayburt Belediye Başkanlığı makamına gelirsek her şeyden önce tarafsız ve adil bir yönetim sergileyeceğiz. Şeffaf ve hesap verebilen bir belediye oluşturacağız. İnsana saygı ön planda olacak. Halkımızın güveneceği bir sistemle herkesi kucaklayacağız. Özellikle Bayburt'un en büyük talihsizliği göç olgusuna çözüm bulma adına belediye imkanlarıyla yeni iş istihdamları oluşturup Bayburt insanına çare olmaya çalışacağız."