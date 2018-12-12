Yerel Seçimlere Doğru

AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Murat Zorluoğlu, "Biz buraya sadece şehri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yönetmek maksadıyla gelmedik, aynı zamanda kendi şehrimizde, şehrimizin bir sakini olarak yaşamak, şehrin sevinçleriyle sevinmek ve üzüntüleriyle üzülmek için geldik." dedi.

Zorluoğlu, beraberindeki AK Parti Trabzon İl Başkanı Haydar Revi ve AK Parti Ortahisar İlçe Başkanı Temel Altunbaş ile Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'ni (TGC) ziyaret etti.

TGC Başkanı Yusuf Turgut, yönetim kurulu üyeleri, ulusal ve yerel basının temsilcileriyle bir araya gelen Zorluoğlu, dün makamında silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'ye yapılan saldırıyı kınayarak, Verdi'ye Allah'tan rahmet, ailesine, Emniyet Teşkilatına ve millete baş sağlığı diledi.

Trabzon Çaykaralı olduğunu belirten Zorluoğlu, eğitim ve çalışma hayatına ilişkin gazetecilere bilgi aktardı.

Zorluoğlu, son olarak Van'da yaklaşık 1,5 yıl hem Valilik hem de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinde bulunduğunu anımsatarak, "Orada devletin terörle mücadelesini etkin bir şekilde yürüttük. Terör örgütünün halka korku salmasının önüne geçtik ve vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen her türlü terör hadisesini sonlandırdık hükümetimizin desteğiyle. Diğer taraftan da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak uzunca bir süredir kesintiye uğrayan Van'daki belediye hizmetlerine yeniden bir ivme kazandırmaya gayret gösterdik." diye konuştu.

Van'da yerel yönetimler açısından hayata geçirilen önemli projeler hakkında bilgi veren Zorluoğlu, "Nasip oldu Trabzonumuza, kendi memleketimize, evladı olmaktan her zaman onur duyduğum şehrime 25 yıl sonra bu sefer yaşamak için kalıcı olarak, burada ikamet etmek için döndük. AK Parti'nin, partimizin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak. 25 yıl sonra gelen vuslattan biz çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Zorluoğlu, şehre ailesi ile geldiğini anlatarak, şu değerlendirmede bulundu:

"Eşim ve üç oğlum var. Büyük oğlum İstanbul'da çalışıyor, diğeri de yine İstanbul'da üniversitede okuyor, küçük oğlum ise bizimle beraber, burada okula başladı. Biz buraya sadece şehri Büyükşehir Belediye Başkanı olarak yönetmek maksadıyla gelmedik, aynı zamanda kendi şehrimizde, şehrimizin bir sakini olarak yaşamak, şehrin sevinçleriyle sevinmek ve üzüntüleriyle üzülmek için geldik. Allah nasip eder Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine halkımızın oylarıyla layık görülürsek Büyükşehir Belediyemizin bıraktığı yerden devralarak şehrin temel belediye, yerel yönetim hizmetlerini daha ileri noktalara taşımayı hedefliyoruz. Çok sevdiğim bir şehir Trabzon ve emekli olmadan şehre dönebildiğim için çok mutluyum. Hizmet edebilecek noktada dönmek ayrıca bir onur vesilesi."